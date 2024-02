Proseguono i controlli finalizzati al monitoraggio dei comportamenti dei viaggiatori ed alla regolarità dell’esercizio ferroviario nonché all’implementazione dei livelli di sicurezza nei pressi della Stazione di Modena.

Mercoledì 7 febbraio, infatti, è stato predisposto un servizio di controllo straordinario nell’ambito dell’Operazione “Rail Safe Day”, nel corso del quale sono state identificate complessivamente 247 persone. Tre di queste sono state destinatarie di sanzioni amministrative a seguito di comportamenti scorretti in riferimento all’utilizzo di bicilette e monopattini in luoghi ove gli stessi, per la sicurezza dei viaggiatori, debbono essere condotti a mano.