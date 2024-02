Entrerà in funzione nei prossimi giorni nel Comune di Novi di Modena, a Rovereto sulla Secchia all’altezza della Sp11 Chiesa Sud intersezione via 4 novembre, un rilevatore di infrazioni semaforiche che attenzionerà la direzione di marcia nord-sud (dalla frazione di Rovereto sulla Secchia verso il Comune di Carpi).

Il dispositivo è anche approvato per la rilevazione dei superamenti del limite di velocità di 50 chilometri orari, ma in quest’ultimo caso non è previsto l’automatismo della sanzione, l’accertamento dovrà essere fatto dagli Agenti della Polizia Locale presenti sul posto. E’ presente sul posto regolare segnaletica di avviso della postazione di rilevazione infrazioni.

Ricordiamo che non fermarsi al semaforo rosso può provocare incidenti anche gravi, coinvolgendo persone incolpevoli. Per tale infrazione il Codice della Strada prevede una sanzione da 167 a 665 euro, e la decurtazione dalla patente di 6 punti (12 se si ha la patente da meno di tre anni), salvo altre più gravi misure conseguenti al sinistro.

Ulteriore passo avanti per la ciclabile Rovereto e S. Antonio

Sono state assegnate dalla Regione le risorse per l’esecuzione della seconda parte del progetto del percorso ciclopedonale tra Rovereto e S.Antonio. Il costo totale dei lavori è pari a 445.000 euro di cui 311.500 finanziati dalla Regione con fondi PR-FESR 2021-2027 “Bando per favorire la realizzazione di piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclopedonale”.

L’intervento interesserà via Chiesa Nord, nel tratto dall’incrocio con via XXV Aprile fino all’altezza di via Mazzarana. Si proseguirà con la realizzazione della pista ciclabile che costeggia la carreggiata, e con l’installazione di un semaforo a chiamata in corrispondenza di Corte Rettighieri, dove il tracciato passerà sul lato opposto della strada.