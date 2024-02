Un 50enne italiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Modena per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Lo scorso 10 febbraio intorno alle 22.30

agenti si sono recati presso l’ospedale di Baggiovara a seguito di richiesta di un operatore del Pronto Soccorso che riferiva la presenza di un uomo che tentava di impedire alla sua compagna di sottoporsi alle cure mediche di cui necessitava.

La donna, visibilmente intimorita, si apprendeva essere vittima da tempo di condotte aggressive da parte del compagno. Il cinquantenne assumeva un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti del personale sanitario e della vigilanza interna dell’ospedale, ai quali si rivolgeva con minacce di morte, rendendo necessario l’intervento della Squadra Volante che procedevano ad accompagnarlo presso gli uffici della locale Questura.

Al termine degli accertamenti, acquisite le prime risultanze l’uomo è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena per il reato di maltrattamenti in danno della compagna convivente. A suo carico anche la denuncia per le minacce aggravate net confronti del personale sanitario.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari che ha applicato all’indagato la richiesta misura della custodia cautelare in carcere.