Nuove telecamere di videosorveglianza per migliorare le condizioni di vivibilità e sicurezza di un’area urbana.

Sono state inaugurate questa mattina tre telecamere di videosorveglianza nell’area del giardino Omero Schiassi, in zona Pilastro, alla presenza della Capo di Gabinetto e delegata al Progetto sicurezza integrata Matilde Madrid, dell’assessore ai Lavori pubblici, manutenzione e pulizia della città Simone Borsari, della presidente del quartiere San Donato-San Vitale Adriana Locascio e del direttore del Parco Commerciale Meraville Alberto Lapioli.

L’intervento fa seguito al patto di collaborazione stipulato tra il quartiere San Donato-San Vitale e il Consorzio Parco Commerciale Meraville, dopo che quest’ultimo aveva manifestato la propria disponibilità a contribuire al miglioramento delle condizioni di vivibilità e sicurezza dell’area tra Via Larga e Via Dino Campana, con particolare attenzione al crocevia tra il parco commerciale, il Giardino Omero Schiassi e il corsello che porta alla CRA Virgo Fidelis ed alla scuola Ada Negri, attraverso la fornitura a sue spese di tre telecamere da collegare al sistema pubblico di videosorveglianza.

L’area urbana interessata al progetto infatti, è stata interessata da fenomeni di degrado e si è quindi ritenuto opportuno operare con l’installazione delle tre telecamere per rendere fruibile la zona con maggiore sicurezza dalla cittadinanza e dall’utenza delle attività presenti come la RSA e la scuola, il giardino pubblico Omero Schiassi e considerando anche l’importante flusso di pubblico che quotidianamente frequenta il Parco Commerciale Meraville.

“Si tratta di un altro tassello importante per la sicurezza e la lotta al degrado di un’area della nostra città – affermano Matilde Madrid e Simone Borsari – . Ringraziamo naturalmente il Parco Commerciale Meraville per l’attenzione e per la preziosa collaborazione al progetto di installazione di queste telecamere di videosorveglianza”.

“Siamo lieti di avere potuto contribuire alla messa in sicurezza di un’area frequentata da bambini e famiglie – ha dichiarato direttore del Parco Commerciale Meraville Alberto Lapioli -. Grazie alle nuove tre videocamere il parco Omero Schiassi e la scuola adiacente possono infatti contare su un importante servizio di videosorveglianza. Con questa iniziativa il Parco Commerciale Meraville manifesta il proprio concreto sostegno a favore della comunità del quartiere Pilastro.”