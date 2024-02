OFF, la stagione di teatro contemporaneo al Teatro Fabrizio De Andrè organizzata da Quinta Parete con la direzione artistica di Enrico Lombardi prosegue il 16 febbraio alle 20:30 con “Dov’è finito lo Zio Coso?”, uno spettacolo liberamente tratto dal romanzo Lo Zio Coso dello scrittore fiorentino e di famiglia ebraica Alessandro Schwed. Gli interpreti sono Alessandro Waldergan e Gianni Poliziani, la regia di Manfredi Rutelli, la produzione è della compagnia toscana LST Teatro.

La stagione OFF è realizzata con il contributo e il patrocinio del Comune di Casalgrande, Endas Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna e in collaborazione con il Teatro De Andrè.

Dov’è Finito lo Zio Coso è un irriverente e grottesco spettacolo sulla discesa a precipizio nell’oblio personale e universale, sull’ansimante risalita dal pericolo del dimenticare la Storia. Lo spettacolo affronta non tanto il tema della Shoah, che comunque rimane sullo sfondo, quanto più quello della memoria, esercizio indispensabile per far sì che certe cose non vengano oscurate. Il viaggiatore Melik è su un treno diretto in Ungheria, alla ricerca delle sue radici e di suo zio, fratello del padre recentemente scomparso, quando incontra il veterinario Oscar Rugyo, convinto sostenitore della tesi per cui la Seconda Guerra Mondiale non è mai esistita…

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita online su sito LiveTicket tramite il link https://www.liveticket.it/quintaparete Per informazioni contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org