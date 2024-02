A Vignola, lungo la strada provinciale 569 in corrispondenza dell’inizio del centro abitato di Vignola, è istituito da giovedì 8 febbraio un senso unico alternato con semaforo all’altezza del ponte “Schiaviroli”. Oltre a questa disposizione, è istituito da martedì 13 febbraio il divieto di transito per i mezzi con massa superiore a 44 tonnellate, come ad esempio per autobetoniere.

Il provvedimento implementa quello adottato la scorsa settimana a seguito di una verifica sulla struttura, svolta dalla Provincia di Modena nell’ambito del piano di monitoraggio dei ponti della rete viaria provinciale ed ha lo scopo di ridurre i carichi sulla struttura, in attesa di un prossimo intervento manutentivo già finanziato, che partirà in primavera.

Il ponte presenta una struttura ad arco in muratura con una luce complessiva di circa sette metri. Il progetto di manutenzione straordinaria prevede il risanamento delle superfici deteriorate mediante sabbiatura e idrosabbiatura, il consolidamento strutturale e la realizzazione di nuovi cordoli in calcestruzzo e la posa di nuove barriere guard-rail.