+++AGGIORNAMENTO ORE 08 +++

La vittima del grave incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri in Valsamoggia, tra Anzola e Castelfranco, è un ragazzo di 19 anni, R.Z. le sue iniziali, residente nel modenese. Era alla guida di un’autovettura che si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. Il ragazzo è morto sul colpo. La statale 9 – via Emilia, è rimasta chiusa per ore, in entrambe le direzioni.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 20 +++

Traffico nuovamente regolare

La strada statale 9 “Via Emilia” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Valsamoggia (km 130) tra Anzola dell’Emilia e Castelfranco Emilia a causa di un incidente.

Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante causando il decesso di una persona.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.