Jacinda Ardern sarà l’ospite d’onore alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’Università di Bologna, il 936° dalla sua fondazione. L’evento, che vedrà anche la presenza della Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, si svolgerà mercoledì 20 marzo, alle ore 16, nell’Aula Magna di Santa Lucia. Nell’occasione, il Rettore Giovanni Molari consegnerà all’ex prima ministra neozelandese il Sigillum Magnum di Ateneo, massima onorificenza dell’Alma Mater.

Jacinda Ardern è nata ad Hamilton, in Nuova Zelanda e si è laureata in Scienze politiche e della comunicazione presso la Waikato Management School nel 2001.

Dopo la laurea, ha lavorato come consulente nell’ufficio dell’allora primo ministro Helen Clark, a Londra, per il Cabinet Office del governo britannico e presso il Dipartimento per gli affari e le imprese, e su una delle attività di polizia in Inghilterra e Galles.

Si è iscritta al Partito Laburista neozelandese all’età di 17 anni e nel 2008 è entrata nel Parlamento neozelandese. È diventata Prima Ministra della Nuova Zelanda nell’ottobre 2017 e ha lasciato l’incarico nel gennaio 2023.

Nel 2019, dopo l’attacco terroristico che ha colpito due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, ha lanciato la Christchurch Call, un’iniziativa pensata per eliminare i contenuti violenti e i discorsi d’odio dalle piattaforme digitali.

Nel 2022 ha ricevuto una Laurea ad honorem in giurisprudenza dall’Università di Harvard e nel 2023 è stata nominata Dame Grand Companion dell’Ordine al Merito della Nuova Zelanda.

Fa parte del Consiglio direttivo del Premio Earthshot, uno dei più prestigiosi premi in ambito ambientale, ed è membro di Conservation International, organizzazione internazionale che si occupa di preservare la biodiversità globale di piante, animali e paesaggi.