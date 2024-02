Il Sassuolo di Francesco Pedone batte 6-1 i newyorkesi del Westchester United nel secondo match della 74^ Viareggio Cup e conquista matematicamente il passaggio del turno con una giornata d’anticipo. Succede quasi tutto nel primo tempo. Subito ritmi elevati e neroverdi che passano in vantaggio al 21’ grazie ad un calcio di rigore concesso per fallo su Gjyla e trasformato dallo stesso attaccante. Passa un solo minuto e arriva il pari, è un gran gol quello di Maricic, il suo sinistro a giro dal limite dell’area all’incrocio dei pali non lascia scampo a Viganò. Al 25’ Acosta entra duro su Sow, l’arbitro estrae il cartellino rosso, Westchester in dieci. Prima dell’intervallo sale in cattedra Danciutiu che con una tripletta, tre reti in fotocopia con tiri ravvicinati dopo le respinte di Smith sui tiri di Weiss e Gjyla, manda il Sassuolo al riposo in vantaggio 4-1.

Nella seconda frazione di gioco i neroverdi, forti anche della superiorità numerica, vanno a caccia di altri gol. Al 60’ ci va vicino Chiricallo, il suo tiro si stampa sulla traversa. Al 69’ va in rete il neoentrato Negri ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Lo stesso Negri trova il varco giusto all’80’ con un diagonale mancino che si infila all’angolo sul palo lontano per il 5-1. Nel finale da segnalare un’occasione anche per il Westchester United con il palo colpito da Dickinson e il gol annullato per fuorigioco a Sow. Chiude il match Negri al 90’ con un colpo di testa su cross dalla destra di Anastasini. Finisce 6-1.

L’ultimo incontro del girone eliminatorio il Sassuolo lo giocherà venerdì 16 febbraio alle ore 15 a Lerici, l’avversaria sarà la Lucchese.