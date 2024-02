La vetrina del negozio imbrattata, e con escrementi. Non granchè, l’inizio di giornata di Giulietta Cerino, titolare del negozio “Alexandra”, storico esercizio che vende calzature con vetrine sotto i portici della centralissima piazza Garibaldi.

«Una cosa indecente», ha detto la titolare dell’esercizio, che questa mattina ha ripulito tutto non senza presentare denuncia alla Polizia Locale. Al vaglio della quale ci sono le immagini di videosorveglianza che ‘presidiano’ i portici e ai cui agenti Cerino ha affidato il suo disappunto. Un episodio di vandalismo come altri, certo, ma il contesto – il salotto della città – allarma. Cerino, nel pomeriggio, ha ricevuto la visita dell’assessore al centro storico Massimo Malagoli, che si è informato sull’accaduto. In ordine al quale faranno luce le indagini.