È stato consegnato il primo kit del progetto “Non sono perfetto ma sono accogliente”, un’iniziativa promossa dal Comune di Sassuolo per promuovere e diffondere l’inclusione, superando le barriere architettoniche, nelle attività commerciali del centro storico. Il kit, composto da una vetrofania per rendere riconoscibile il negozio accogliente, una rampa mobile, richiudibile e trasportabile e un campanello esterno per poter chiedere un ausilio all’ingresso dell’attività, permetterà a tanti cittadini di fruire delle attività del centro.

Confesercenti Distretto Ceramico, partner del progetto, elogia l’iniziativa e spera che questo possa essere solo l’inizio per rendere le attività del centro “più inclusive e accoglienti per tutti”.

“Come associazione – spiega Emanuele Costetti, Direttore Confesercenti Distretto Ceramico – abbiamo aderito a questa iniziativa davvero importante, condividendo fin da subito i temi del progetto, quali l’inclusione e il superamento delle barriere architettoniche che limitano le persone con disabilità, con problemi di deambulazione e anche le persone anziane”.

L’obiettivo del progetto è quello di favorire l’accesso alle persone con disabilità e superare le barriere architettoniche e, per l’associazione, questa iniziativa è la testimonianza della sensibilità del commercio di vicinato verso le esigenze della comunità.

“La nostra speranza è che questa iniziativa possa incentivare altri esercizi commerciali ad aderire per rendere più accessibili e inclusive le tante attività del centro che, lo ricordiamo, sono presidi sociali e comunitari fondamentali per tutta la collettività” conclude Costetti.