L’Amministrazione comunale informa che sono in corso o stanno per cominciare, in varie zone del territorio comunale, modifiche temporanee alla viabilità per esigenze diverse di soggetti pubblici e privati (manutenzione stradale, traslochi, lavori edili, potature) che comportano occupazione di suolo pubblico da parte delle società esecutrici. In alcuni casi si tratta della prosecuzione di attività – quindi modifiche viarie – già in essere, con rinnovo o proroga di precedenti autorizzazioni.

Qui di seguito un elenco delle principali, rimandando per i singoli provvedimenti alla rispettiva ordinanza sul sito www.comune.carpi.mo.it nella sezione dedicata “Modifiche temporanee della viabilità”.

POSA CAVI ELETTRICI SOTTERRANEI

Da lunedì 26 febbraio a venerdì 8 marzo, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, in via Sigonio è istituito il divieto di sosta con rimozione, il restringimento della carreggiata, il senso unico alternato, il divieto di transito con chiusura dell’accesso/uscita del parcheggio Coop (posto più a sud del civico 13) con obbligo di proseguire diritto su entrambi i lati della via in corrispondenza dell’entrata/uscita dal parcheggio.

Da lunedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, in via della Costituzione è istituito il divieto di sosta con rimozione, il restringimento della carreggiata, il senso unico alternato, il divieto di transito sul marciapiede ove presente.

POTATURA PIANTE

Lunedì 19 febbraio, dalle ore 08:30 alle ore 18:00, in via Grosoli, per attività privata, è istituito il divieto di sosta con rimozione dal civico 3A al civico 1C e dal civico 6 al civico 4C con restringimento di carreggiata e divieto di transito sul marciapiede dal civico 3A al civico 1C.

LAVORI EDILI

Martedì 20 febbraio, dalle ore 07:30 alle ore 19:00, in via Beato Angelico dall’intersezione con via Molinari al civico 1A, è istituito il divieto di transito sul marciapiede, il restringimento di carreggiata il divieto di sosta con rimozione e soppressione di 2 stalli a libera sosta sul lato est e due stalli sul lato ovest (civico 4).

ALTRI LAVORI

Dalle 00:00 di lunedì 19 febbraio alle 24:00 di sabato 24 febbraio, in via Montecassino, istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione , divieto di transito per i pedoni sul marciapiede, restringimento della carreggiata-senso unico alternato.

Martedì 20 febbraio, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, in via Leonardo da Vinci, istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione nell’area di sosta, lato sud, dal civico 2/A al civico 4 con soppressione di 5 stalli auto a libera sosta; pedoni sotto al portico.