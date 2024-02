Verso le ore 20.30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Vignola in via Agnini per un incendio che si è sviluppato in una cucina di un appartamento. Tre persone presenti e un cane di piccola taglia hanno trovato riparo dai fumi dell’incendio sul balcone e sono state portate a terra dai vigili del fuoco e affidate alle cure dei sanitari. Le fiamme sono partite probabilmente da un elettrodomestico. Sul posto Polizia Locale Terre di Castelli e personale del 118.