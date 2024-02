Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di Castelfranco Emilia hanno sottoposto a controllo un giovane 22enne, che all’interno di un’attività commerciale del paese, stava effettuando delle scommesse sportive pagate con diverse carte di credito.

Il giovane, noto ai militari per i suoi precedenti in materia di furto e indebito utilizzo di sistemi di pagamento, è stato sottoposto a controllo di polizia a seguito del quale è stato trovato in possesso di due carte di credito risultate oggetto di furto, entrambe asportate dallo spogliatoio di una, frequentata dai titolari delle tessere di credito, che successivamente accortisi dell’ammanco tramite la ricezione dei messaggi di addebito pervenuti sulle loro utenze, ne avevano sporto denuncia di furto.

Dai primi accertamenti è emerso che il giovane, che poco prima del controllo, aveva indebitamente utilizzato le carte di credito per pagare alcune scommesse sportive per un importo complessivo di 120 euro. Sulla scorta di quanto accertato, il giovane è stato tratto in arresto per indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Questa mattina è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena, che ha convalidato l’arresto e disposto a suo carico, la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza con permanenza domiciliare delle ore 19 alle ore 7