Nell’ambito di una attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, la Squadra Mobile ha arrestato 3 cittadini albanesi trentenni, autori di furto in appartamento. L’indagine, nata e conclusa in pochi giorni, supportata da presidi tecnologici, ha portato ad individuare e pedinare il veicolo di cui i soggetti si servivano per compiere i reati.

Nella serata del 15 febbraio, il veicolo, dopo vari giri a vuoto volti a verificare che non fosse seguito, si è fermato nel comune di Rastignano, seguito a distanza da personale della Squadra Mobile. Dopo una breve sosta, il veicolo si è allontanato a forte velocità. Nel frangente, mentre una pattuglia accertava che era stato commesso un furto in abitazione dove erano stati sottratti un orologio Rolex e una modica quantità di denaro, le restanti pattuglie hanno inseguito il veicolo, fermando gli occupanti che erano appena entrati in un bed & breakfast e traendoli in arresto.

Uno di loro, inoltre, era destinatario di un ordine di carcerazione con la pena di un anno per pregressi furti in abitazione mentre un altro era già stato arrestato per il medesimo reato sempre dalla Squadra Mobile. La perquisizione della stanza ha portato al rinvenimento di passamontagna e copricasco, nonché di seimila euro e di 8 sacchetti contenenti oro e gioielli di probabile provenienza furtiva. Gli arrestati, su disposizione del P.M., sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Bologna, in attesa di giudizio di convalida.

Sono in corso accertamenti volti ad individuare i legittimi proprietari dei beni sequestrati, nonché la ricostruzione di ulteriori eventi criminosi addebitabili al sodalizio criminoso.