I Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna (Ordinaria e per i Minorenni), un 22enne, un 19enne, un 17enne, un 16enne e un 15enne per rapina e lesione personale in concorso. La denuncia è scaturita nel corso di un’indagine avviata dai Carabinieri per risalire all’identità dei presunti autori di una rapina commessa ai danni di due 16enni.

Era la sera del 23 dicembre 2023, quando i due giovani erano stati avvicinati da un gruppo di ragazzi organizzati con ruoli e compiti e costretti, davanti a minacce del tipo: “…Meglio che ci date i soldi se no finisce male…” e “Meglio che fate quello che vi dicono perché i miei amici sono teste calde…”, a consegnare quei pochi euro che avevano in tasca.

I Carabinieri hanno scoperto che durante le fasi della rapina, i presunti autori avevano agito seguendo uno schema preciso, con ruoli e compiti da action movie: il capo, deputato a dare gli ordini al gruppo, il consigliere, incaricato di proferire le minacce, il perquisitore, addetto alle operazioni di ricerca di denaro ed oggetti preziosi in possesso delle vittime e una sorta di paciere, un giovane addetto a far terminare l’azione delittuosa. Al momento dei fatti, assieme ai due 16enni rapinati, c’erano altri quattro minorenni che avevano assistito alle varie fasi dell’azione delittuosa e uno di questi era stato picchiato dal branco, ma non rapinato perché era riuscito a fuggire. Le indagini dei Carabinieri, coordinati dall’Autorità giudiziaria, hanno consentito di risalire ai presunti responsabili.