Si intitola Amori Tossici lo spettacolo tratto dal podcast di true crime di successo “Demoni Urbani”, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna mercoledì 21 febbraio alle ore 21.00 e con protagonista l’attore Francesco Migliaccio, già narratore dal 2018 di tutti gli episodi dell’audio-serie.

Prodotto da Gli Ascoltabili ed esclusiva Spotify, “Demoni Urbani” è uno dei podcast tra i più amati e ascoltati, dedicati a importanti casi di cronaca nera. In ogni episodio Migliaccio racconta storie in arrivo da tutto il mondo che descrivono l’ordinaria, incredibile e semplice capacità del male di possedere le persone, guidandole verso azioni empie e violente. La serie, senza mai alterare la realtà, ricostruisce fatti ed eventi in forma narrativa.

In occasione della sua evoluzione sulla scena “Demoni Urbani” approfondisce e racconta l’aspetto più torbido e oscuro delle relazioni sentimentali. La ricetta per l’amore perfetto non esiste. Quella dell’amore tossico, invece, sì. Sono numerose le dinamiche alla base di rapporti sgangherati e squilibrati; legami in cui il narcisismo, il senso di possesso e l’egoismo azzerano il sentimento e ne favoriscono variazioni imprevedibili e violente.

Lo spettacolo si “scioglie” lungo tre casi italiani di cronaca nera intrecciati tra loro. Le dinamiche sono diverse: un femminicidio, un omicidio “pianificato”, un delitto legato alla passione, tutte accomunate dalla deriva di un sentimento amoroso. Quelli racchiusi nello spettacolo, che vede la regia di Filippo Ferraresi, sono sentimenti malandati che hanno ridefinito le relazioni tra le persone, le ossessioni, le discontinuità, la morbosità. L’obiettivo è quello di destrutturare il concetto di amore tossico spalmandolo su una varietà di racconti che ne mostrano le infinite sfumature.

