Da molti anni il Comune di Fiorano Modenese promuove la mobilità sostenibile e adotta misure incentivanti l’acquisto di biciclette tradizionali e biciclette elettriche per contrastare gli effetti negativi provocati dal traffico e tutelare la qualità dell’aria, in linea con gli obiettivi del PAIR e del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e per il Clima.

Dal 2006 è stato complessivamente incentivato l’acquisto di oltre 450 bici elettriche e non, finanziato con risorse proprie.

Anche per il 2024 gli incentivi sono stati rifinanziati, l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione 7.000 euro, ma quest’anno i contributi potranno essere richiesti esclusivamente per l’acquisto di biciclette tradizionali, da parte di cittadini residenti a Fiorano Modenese.

Il contributo erogato è pari al 50% del prezzo di vendita (IVA inclusa) dell’articolo scelto e comunque non superiore a 200 euro complessivi ed è riconosciuto per l’acquisto al massimo di un mezzo all’anno per nucleo famigliare. Non è ammessa la cumulabilità con contributi erogati da altri enti per l’acquisto della stessa bicicletta.

Possono accedere al contributo le spese sostenute a partire dal 15 dicembre 2023 e fino ad esaurimento del fondo, salvo eventuali rifinanziamenti.

Per fare domanda è necessario compilare il modulo reperibile sul sito del Comune di Fiorano Modenese e inviarlo tramite PEC (completo di tutta la documentazione richiesta ) all’indirizzo mail comunefiorano@cert.fiorano.it. In alternativa è possibile anche consegnare la richiesta a mano all’ufficio Protocollo, in piazza Ciro Menotti n. 1.

Per l’acquisto di biciclette e bici cargo a pedalata assistita è invece disponibile il fondo regionale fino al 31 dicembre 2024. Il contributo anche in questo caso non potrà superare il 50% del costo del mezzo, fino ad un massimo 500 euro per l’acquisto di un mezzo a pedalata assistita non adibito al trasporto di merce e fino ad un massimo di 1.000 euro per l’acquisto di una cargo bike sempre a pedalata assistita.

La richiesta per il contributo regionale deve essere presentata online tramite piattaforma messa a disposizione dalla Regione. Per accedere è necessaria un’identità digitale (SPID, CIE, CNS).