Nuovo appuntamento, sabato 24 febbraio, del ciclo “La sicurezza è di casa”, incontri pubblici organizzati dall’Amministrazione comunale, insieme con la Polizia Locale e i Carabinieri, per aiutare i cittadini a « difendersi da truffe a domicilio e furti in abitazione »: la prima data del 2024 tocca al circolo “Giliberti”, in via Alessandro Tassoni, 6, con inizio alle ore 15:30.

Visto il successo della prima edizione, il Comune ha infatti deciso di organizzarne una seconda, con incontri in zone e sedi diverse dall’anno scorso: dopo Migliarina a fine novembre, quello di Cibeno in dicembre e quello di sabato al “Giliberti”, nei prossimi mesi “La sicurezza è di casa” farà tappa in altri luoghi.