Un legame nel nome del Made in Italy e una Multistrada V4 Rally con cui è stato amore a prima vista. Ducati ha accolto con grande piacere Stefano Accorsi a Borgo Panigale in occasione della consegna della sua moto: una Multistrada V4 Rally con la quale l’attore si accinge ad affrontare un 2024 ricco di appuntamenti cinematografici e televisivi, ma anche di viaggi, gite fuori porta e momenti di spensieratezza da vivere con lo spirito del vero Ducatista.

Il famoso e pluripremiato attore italiano è originario di Bologna ed è un grande appassionato di motori come tante delle persone provenienti dalla Motor Valley. Il legame con Ducati è nato dunque in maniera del tutto spontanea e autentica. Accorsi incarna infatti alla perfezione tutti e tre i valori di “Style, Sophistication e Performance” che rappresentano i punti fermi della filosofia della Casa di Borgo Panigale. Inoltre, sia Ducati che Accorsi sono fieri rappresentanti del Made in Italy, come evidenziato dalla scelta condivisa di personalizzare le cover laterali della moto con il dettaglio del Tricolore italiano.

Le esigenze dell’attore hanno orientato la scelta sulla versione Rally della Multistrada V4, presentata da Ducati a settembre 2022. Accorsi si riconosce molto bene nell’attitudine globetrotter di questo modello, in grado di unire prestazioni (170 CV), affidabilità e un eccellente comfort per pilota e passeggero. Tutto questo potendo contare anche su un serbatoio da 30 litri di autonomia e su una marcata predisposizione per il fuoristrada. Stefano Accorsi ha optato per una Multistrada V4 Rally nella classica colorazione in Rosso Ducati e in allestimento Adventure Travel & Radar, che prevede le funzionalità di Adaptive Cruise Control e Blind Spot Detection, oltre alla sella e alle manopole riscaldate.

Nella giornata del suo ingresso ufficiale nella grande famiglia dei Ducatisti, la Casa motociclistica bolognese ha voluto offrire ad Accorsi una speciale versione della Borgo Panigale Experience con la visita al Museo Ducati e l’incontro con l’Amministratore Delegato Claudio Domenicali e il top management dell’Azienda.