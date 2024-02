L’avventura del Sassuolo alla 74^ Viareggio Cup termina agli Ottavi di Finale, i ragazzi di Francesco Pedone vengono sconfitti per 2-1 in rimonta dal Brazzaville ed escono dalla manifestazione.

Avvio sprint dei neroverdi che al 5’ sbloccano il risultato. Anastasini conquista una preziosa punizione al limite dell’area, sulla sfera va Cardascio che con un destro preciso e potente manda la palla ad infilarsi sotto all’incrocio dei pali alla sinistra di Bonazebi. Il Brazzaville reagisce e gioca una buona prima frazione senza però creare grossi pericoli. Le squadre vanno al riposo con i neroverdi avanti 1-0.

Il secondo tempo vede ancora i congolesi, rapidi e dotati di buon palleggio, alla ricerca del gol del pareggio. Ci prova Wumba Nzouzi al 53’, Scacchetti si fa trovare pronto. Al 58′ occasione per Anastasini, il suo colpo di testa da buona posizione è debole e Bonazebi para. Rete dell’1-1 che arriva al 63’ con un diagonale preciso di Moussavou da dentro l’area, palla all’angolino, nulla da fare per Scacchetti. Il gol galvanizza ancora di più il Brazzaville che al 75’ passa in vantaggio: Wumba Nzouzi entra in area dalla destra in piena velocità e calcia in diagonale, Scacchetti si fa sorprendere sul primo palo, è il gol del 2-1 che deciderà il match. Nel recupero Tommaso Benvenuti ha la palla del pareggio ma la conclusione termina alta sopra la traversa.

Il Tabellino

Sassuolo-Centre National Brazzaville 1-2

Reti: 5’ Cardascio (S), 63’ Moussavou (B), 75’ Wumba Nzouzi (B).

Sassuolo: Scacchetti, Crosariol, Benvenuti T (86’ Martey)., Ravaioli (74’ Sow), Benvenuti G., Di Bitonto, Negri (74’ Petito), Cardascio (46’ Cracchiolo, 86’ Antonciuc), Frangella, Anastasini (60’ Gjyla), Rovatti (60’ Danciutiu).

A disposizione: Viganò, Piccolo, Vezzosi.

All.: Francesco Pedone.

Centre National Brazzaville: Bonazebi, Komono, Mbecke, Wumba Nzouzi (82′ Moupani), Pounga, Moussavou, Ndzoukou (46’ Bizenga), Nzahou (46’ Nganda), Douniama, Lengomba (46’ Wumba Tsimba), Lebo.

A disposizione: De Boukono, Mafolou, Ngakeni, Nzebele, Olani, Bimbeni.

All.: Eraldo Cesana.

Arbitro: Sig. Poggianti di Livorno.

Assistenti: Sig. Gianneschi di Grosseto e Sig. Santaera di Pisa.

Note: ammoniti Cardascio (S), Cracchiolo (S), Crosariol (S), Sow (S).