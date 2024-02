Venerdì 23 febbraio alle ore 18, nell’ambito delle iniziative previste dal Piano per l’uguaglianza della Città metropolitana di Bologna, sarà presentato presso il Centro delle Donne in via Piombo 7 “La metrica dell’oltraggio”, romanzo sulla violenza di genere scritto dall’autrice Michela Bilotta, edito dalla Jack Edizioni.

Attraverso il viaggio della protagonista, una giornalista alla quale è affidato il compito di andare in Basilicata per scrivere un articolo sulla poetessa Isabella Morra, il libro esplora i tanti volti della violenza sulle donne, dalla strumentalizzazione mediatica del fenomeno all’influenza che gli stereotipi linguistici esercitano sui comportamenti quotidiani.

“La storia della sfortunata poetessa assassinata dai fratelli diventa il pretesto per indagare il fenomeno dei femminicidi oggi” – dichiara l’autrice – che aggiunge: “I numeri da capogiro delle donne uccise dai partner ci parlano di una mattanza che deve essere fermata. E le soluzioni non possono essere affidate alla buona volontà dei singoli, ma devono coinvolgere tutti i soggetti sociali: dalla scuola, sin dalle primarie, alle famiglie, ai luoghi di lavoro. E occorre che anche gli uomini si facciano protagonisti di questo cambiamento”.

Ad animare il dibattito, moderato da Andrea Utensili di Radio Fujiko, interverranno Simona Lembi, responsabile per il Piano per l’uguaglianza della Città metropolitana di Bologna, alla quale si deve l’organizzazione dell’evento, Giuditta Creazzo, co-presidente dell’associazione Senza Violenza, Loretta Michelini, presidente di MondoDonna Onlus, ed Elena Musiani, dell’Università di Bologna e rappresentante dell’associazione Orlando Aps. Alla voce di Fulvia Panza è affidato il compito di emozionare il pubblico attraverso la lettura di alcuni brani del libro.