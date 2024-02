Un mese di incontri per offrire a giovani ricercatrici e ricercatori che hanno frequentato un Dottorato di ricerca dell’Università di Bologna l’occasione di presentare alla città il proprio lavoro: torna in Salaborsa GenerAzioni. La ricerca incontra la città, cinque appuntamenti aperti alla partecipazione e al confronto col pubblico dal 26 febbraio al 27 marzo, nella Piazza Coperta della Biblioteca. Tutti gli incontri, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, si svolgeranno alle 18.

La rassegna, che nasce dalla collaborazione tra l’Università di Bologna e Biblioteca Salaborsa | settore Biblioteche e welfare culturale del Comune di Bologna, si apre lunedì 26 febbraio alle ore 18 con il primo incontro dal titolo Le voci della contemporaneità, con Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana e Maria Letizia Guerra, delegata all’Impegno pubblico dell’Università di Bologna, con la moderazione di Anna Maria Lorusso, docente di Semiotica presso l’Università di Bologna.

GenerAzioni si pone l’obiettivo di restituire alla città l’importanza cruciale della ricerca, mostrando come lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e culturali possa dar vita a nuovi modelli di crescita sociale, far germinare idee innovative, stimolare la progettazione di nuovi servizi per la città e il territorio e contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone.

A ogni incontro, questa nuova GenerAzione di ricercatrici e ricercatori, coadiuvata da moderatori esperti delle diverse discipline, esporrà i contenuti, le tesi e i risultati del proprio lavoro, con particolare attenzione ai temi sociali, culturali, scientifici, tecnologici, e ambientali più sentiti del vivere contemporaneo.

Si parlerà di linguaggi della modernità, indagini sulla Generazione Z, economia etica e progresso, nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, origini ed evoluzioni di un Pianeta in cambiamento.

Ecco i prossimi appuntamenti