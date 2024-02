Aveva parcheggiato il suo autofurgone in via Gramsci a San Polo d’Enza all’interno di un parcheggio pubblico di fronte la farmacia ma dopo circa un’ora nel riprenderlo si accorgeva che non c’era più. Il derubato allertava nell’immediato il 112 per segnalare il furto del veicolo e successivamente formalizzava la denuncia presso i carabinieri della stazione di San Polo.

Qualche giorno dopo il furgone veniva ritrovato in ottimo stato abbandonato in un comune della provincia di La Spezia. Le indagini svolte dai militari di San Polo permettevano di risalire ai presunti autori del furto. Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato in concorso i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 27enne ed un 19enne residenti in un comune della Val d’Enza.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. I fatti risalgono al 9 ottobre scorso.