Una siepe e una recinzione delimitano il perimetro del parco su via M. Buonarroti e R. Sanzio. Un intervento per migliorare la sicurezza dei visitatori, soprattutto i più piccoli, riqualificando il parco grazie alle nuove piantumazioni. L’intervento ha inoltre compreso la potatura e la sagomatura dei cespugli già presenti nella recinzione e il miglioramento della visibilità nell’attraversamento pedonale di via Buonarroti.