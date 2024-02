Mancano ormai solo pochi giorni alla riapertura del Teatro Carani, pronto a rioccupare il

ruolo di principale spazio culturale cittadino, orgogliosamente svolto da quasi un secolo.

Nell’ambito della ricca programmazione prevista per la settimana di inaugurazione, la Corale Giacomo Puccini avrà l’onore di salire sul suo palco la sera di sabato 9 marzo con un concerto dedicato alla grande musica classica: “Ouverture – Musica e voci per il Teatro Carani”.

Accompagnata dall’Accademia Filarmonica di Sassuolo, l’orchestra sinfonica giovanile

sorta all’interno del nostro sodalizio, proporrà al pubblico sassolese alcuni capolavori immortali di Mozart e Haendel e una selezione di brani del melodramma italiano eseguiti con l’intervento dei cantanti solisti Annalisa Curedda, Letizia Cappellini e Domenico Menini. Presentatore e voce narrante della serata sarà Claudio Corrado.

Alla direzione di coro e orchestra si alterneranno la Mª Lisa Fontani e il M° Armando

Saielli. Questo concerto segnerà il debutto del maestro Saielli nella veste di nuovo direttore della Scuola Corale Puccini, ruolo assunto dall’inizio di gennaio a seguito delle dimissioni del M° Francesco Saguatti, avvenute dopo oltre 34 anni, un lungo periodo contraddistinto da una significativa crescita della nostra istituzione e costellato da numerosi successi.

Armando Saielli, reggiano di nascita, vive a Castellarano, si è diplomato in pianoforte presso l’istituto musicale “Vecchi-Tonelli” di Modena, e successivamente in composizione al

Conservatorio “A.Boito” di Parma, dove ha inoltre studiato clavicembalo e direzione d’orchestra.

Da anni svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero; è anche autore di diverse elaborazioni corali e musicali rappresentate con l’intervento di importanti artisti del panorama musicale e teatrale italiano.

Da inizio anno, al fianco del nuovo maestro ha iniziato a collaborare con la nostra corale,

come pianista e maestro preparatore, il M° Marco Bedetti. Sarà anch’egli sul palco del Carani in questo concerto e si alternerà al pianoforte con la Mª Claudia Rondelli.

I biglietti del concerto, organizzato in collaborazione con l’associazione “Amici della

Lirica”, sono già in vendita e possono essere acquistati direttamente alla biglietteria del teatro, in piazzale della Rosa, oppure sul sito www.teatrocarani.it.

Vi segnaliamo infine, all’interno del medesimo programma di inaugurazione, un ulteriore

appuntamento da non perdere. Domenica 10 marzo, alle ore 11,00, sarà di scena l’altra compagine della Scuola Corale G. Puccini, il “NonSoloGospel choir” diretto dalla Mª Sandra Gigli. Insieme ai musicisti della banda “La Beneficenza”, proporranno lo spettacolo “Tra le note del cinema”, un viaggio musicale attraverso le più belle musiche da film.