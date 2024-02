CAGLIARI (ITALPRESS) – “Sono molto emozionata, perchè quella che

si profila è una vittoria dei sardi, di questa straordinaria

candidata che ha fatto una campagna splendida per ridare speranza

alla sua meravigliosa terra”. Queste le parole della segretaria

del Partito Democratico Elly Schlein insieme ad Alessandra Todde e Giuseppe Conte per commentare il successo in Sardegna, in attesa dei dati finali ufficiali. “Un progetto convincente e credibile, aspetiamo gli ultimi dati, ma c’era chi non scommeteva che saremmo arrivati fino a qui. Questo risultato conferma la scelta che è nata sul territorio, ci credevo da subito e il rapporto di stima con Alessandra nasceva da prima di questa candidatura. Cambia il vento? Sì, certo”.

