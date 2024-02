In seguito alla recente scoperta di un tratto delle mura medievali dell’antico Borgo Franco, emerso durante gli scavi per i lavori di costruzione di un fabbricato ERP – Edilizia Residenziale Pubblica, in via Zanasi, l’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia ha scelto di rendere pubblico lo straordinario ritrovamento attraverso una condivisione diretta con la cittadinanza e gli studenti e studentesse delle scuole del territorio.

A tal fine sono state organizzate, in accordo con la competente Soprintendenza, due visite guidate al cantiere archeologico di via Zanasi: una completamente dedicata alle scuole che si è tenuta lo scorso lunedì 26 febbraio, l’altra in programma giovedì 29 febbraio, dalle ore 10 alle 13, aperta a 6 gruppi di massimo 20 cittadini. Durante le visite saranno presenti i funzionari del Comune e della Soprintendenza per illustrare la scoperta.

“Il cantiere dei lavori di via Zanasi ha portato alla luce una scoperta straordinaria che ci sembra doveroso condividere con la nostra cittadinanza attraverso visite che prevedono una specifica narrazione, in modo che tutti/e, attraverso i propri occhi e le proprie orecchie, possano raggiungere una piena coscienza della storia della nostra Città e la comunità castelfranchese possa mantenere o creare un legame sempre più stretto con le proprie radici” – ha commentato il Sindaco Giovanni Gargano.

“Questo ritrovamento rappresenta anche un’ottima opportunità per far conoscere e toccare con mano la storia del nostro territorio, in primis a ragazze e ragazzi delle scuole di Castelfranco, in aggiunta e in continuità con il lavoro che già da anni stiamo portando avanti grazie alla Direzione del Museo Civico Archeologico Simonini” – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Leonardo Pastore.