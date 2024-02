Nella serata del 26 febbraio, personale Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena e della Stazione di viale Tassoni, nell’ambito di periodici servizi di verifica delle autorizzazioni amministrative e degli avventori dei locali pubblici, ha operato un controllo presso il locale Bingo “Isola Verde”, ubicato in via Ghiaroni. Nella circostanza sono stati identificati 30 avventori.

I controlli ai locali, specie notturni, che intrattengono clienti alle slot machine, vengono sovente eseguiti allo scopo di accertare se i giochi che consentono vincite in denaro vengano consentiti ai minori, cosa che è vietata dalla normativa di settore a pena di pesanti sanzioni economiche.

Nel senso il locale non ha fatto rilevare simili irregolarità. Sono state tuttavia elevate sanzioni amministrative poiché le slot machine risultavano accese in orario non consentito.