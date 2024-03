ROMA (ITALPRESS) – “Io leader dell’area progressista dopo la vittoria di Todde in Sardegna? E’ una questione che appassiona tanto i giornali, ma a me e al Movimento 5 Stelle interessa la sostanza di un percorso politico” che serve “per costruire un’alternativa di governo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a “Dritto e rovescio” in onda questa sera su Retequattro. “Lo stiamo facendo sui temi, sui programmi e sui progetti, cercando di costruire delle politiche del lavoro efficaci che contrastino lo sfruttamento, nel comparto della sanità che in Italia è disastrato”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).