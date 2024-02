L’ultimo appuntamento curato da ATER Fondazione per la stagione multidisciplinare del Teatro Troisi di Nonantola 2023-2024 è in programma sabato 2 marzo, in scena “Gli Altri. Indagine sui nuovissimi mostri” del collettivo bolognese Kepler-452, diretto e interpretato da Nicola Borghesi e scritto a quattro mani con Riccardo Tabilio.

Una delle realtà più innovative e apprezzate del panorama teatrale contemporaneo mette in scena una sorta di indagine teatrale che cerca di raccontare la ricerca dei nuovissimi mostri che si annidano nella nostra società: gli hater, odiatori di professione, con i quali gli autori tentano di instaurare un dialogo.

Info e prenotazioni e-mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it telefono: 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria – messaggio WhatsApp al numero: 333 2401798 On line su www.vivaticket.com