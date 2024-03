A Fiorano Modenese un gruppo di persone che condivide la necessità di impegnarsi politicamente per la propria comunità e per il territorio ha costituito la lista ‘Attiva Fiorano’, che in occasione delle prossime amministrative di giugno si presenterà a sostegno del candidato Marco Biagini.

Il nome scelto dalla lista è indicativo della volontà di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla vita e alle scelte della comunità, perché si deve governare ‘per’ ma sempre ‘con’ i cittadini, in particolare sui temi prioritari per il gruppo. Tra di essi in primo luogo l’ambiente (transizione ecologica, consumo zero del suolo e recupero degli immobili e delle aree urbane in disuso, mobilità dolce e piste ciclabili), pari opportunità e inclusione sociale, per dare ad ognuno una possibilità reale per realizzarsi, promozione e sostegno di istruzione e cultura, soprattutto per i giovani. Per favorire la qualità di vita della comunità in primo piano anche l’impegno di promuovere soluzioni per rendere vivo il centro del capoluogo e di lavorare per migliorare l’arredo urbano e il decoro anche in tutte le frazioni. Tra le azioni da privilegiare per potenziare la partecipazione si vogliono riattivare forme di partecipazione come i comitati di quartiere e le consulte delle associazioni. E, non ultime tra le priorità, consolidare e sviluppare l’Unione dei Comuni e le altre forme di coordinamento; riconoscere e valorizzare le comunità locali: Fiorano, Spezzano, Nirano, Ubersetto.

Attiva Fiorano è già attiva sui social: su Instagram alla pagina @attivafiorano e su Facebook alla pagina ‘Attiva Fiorano’, sulle quali è possibile contattare il gruppo e informarsi sulle prossime iniziative.