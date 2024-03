Consiglio comunale del 29 febbraio a Formigine: principale oggetto all’ordine del giorno, l’aggiornamento dei conti pubblici. Entrano infatti nella programmazione finanziaria ulteriori 700mila euro per manutenzioni urbane, asfalti e opere complementari, portando lo stanziamento 2024 in merito a circa 1,4 milioni.

Secondo intervento principale inserito a bilancio (anche grazie ad un contributo di AMO, Agenzia per la mobilità) la realizzazione di tre pensiline per fermate del trasporto pubblico, utili ad aumentare la sicurezza degli spostamenti soprattutto dei ragazzi che utilizzano le corriere scolastiche: due saranno a Casinalbo su via Giardini, e una a Corlo su via Radici.

Infine, approvata dal Consiglio una mozione ad oggetto: “rifinanziamento e potenziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione” che impegna la Giunta a chiedere il rifinanziamento del fondo in questione nonché a richiedere “l’emanazione dei decreti attuativi necessari per l’inserimento dei disturbi alimentari nel Livelli Essenziali di Assistenza (Lea)”.

La prossima seduta del civico consesso è programmata per il 19 marzo.