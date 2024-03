Ammontano a 2.805 euro i fondi raccolti tra le famiglie degli alunni delle scuole di Albinea attraverso “Il Pane della Solidarietà” e donato al Centro Agape che, in Ucraina, si occupa di aiutare i bambini con disabilità.

L’iniziativa, promossa da Comune, Casa Betania e Albinea Live, in collaborazione con l’istituto comprensivo, prevedeva che, al posto della solita merenda, i genitori consegnassero ai figli che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, un’offerta libera da destinare al centro che si trova nella città di Khmelnitskyi. Le donazioni sono state raccolte dai docenti in busta chiusa, sono state consegnate al personale di Casa Betania che ha fatto arrivare i fondi alla Ong in Ucraina.

In cambio dell’offerta tutti gli alunni hanno ricevuto una pagnotta di pane, che è stata consumata con acqua all’intervallo: un piccolo gesto pensando a bambini e ragazzi lontani che si trovano a dover fare i conti con un conflitto che dura da oltre due anni.

Una volta comunicata la donazione i responsabili di Agape hanno inviato un messaggio alle famiglie di Albinea: “Siamo sinceramente grati alla comunità albinetana per averci aiutato in un momento così difficile per noi e per il nostro Paese. Vi ringraziamo per aver organizzato una raccolta fondi che intendiamo destinare a un campo estivo per i nostri bambini disabili, che vorremmo organizzare nella nostra città nel giugno e luglio 2024. Il vostro denaro – proseguono i responsabili del centro – sarà speso per le colazioni che i bambini prepareranno da soli e per i materiali necessari per le varie attività che contribuiranno alla socializzazione dei bambini e che informeranno e coinvolgeranno gli abitanti della nostra città”.

La raccolta fa parte del progetto “A Future For Agape”, realizzato dal Comune di Albinea e Casa Betania, che ha permesso di sostenerne le attività e approfondire la conoscenza reciproca. A fine 2023 è stato organizzato un viaggio per visitare il centro e incontrare i bambini, le famiglie e gli operatori. La comunità di Albinea aveva iniziato fin da subito a sostenere l’Ucraina con “Albinea Solidale / Insieme per l’Ucraina” nato dallo slancio solidale verso famiglie rifugiate accolte nella primavera del 2022.