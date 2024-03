La pioggia che è continuata a cadere anche negli ultimi giorni ha provocato un nuovo distacco dei pannelli di controsoffittatura in una scuola superiore reggiana. E’ successo questa mattina alle 7.30 all’istituto Secchi dove un pannello è caduto in corridoio, un altro in aula destinata a una classe del liceo, ma a quell’ora ancora vuota.

Anche in questo caso gli inconvenienti si sono verificati sotto a un tetto che ospita i pannelli fotovoltaici di Iren ed anche in questo caso non hanno provocato alcun disagio alla regolare attività scolastica.