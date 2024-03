Il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” (DIEF) di Unimore ospita il workshop finale del progetto PINECOR (Processo INtegrato ECO-efficiente Recupero RAEE), sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che vede coinvolti Unimore, come capofila, insieme a Treee Srl, gruppo industriale leader in Italia nel settore RAEE e Tre-Effe Forniture Idrauliche Industriali Srl.

L’incontro, martedì 5 marzo dalle ore 14.00, sarà aperto dal Rettore Unimore Carlo Adolfo Porro, dal Vicedirettore del DIEF Prof. Paolo Veronesi e dalla coordinatrice del progetto Prof.ssa Luisa Barbieri.

PINECOR si propone di sviluppare delle soluzioni tecnologiche focalizzate all’ottimizzazione dei trattamenti di recupero e di purificazione del vetro, dei metalli (di base e preziosi) e delle frazioni silicee dal riciclaggio dei RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di creare innovative catene di processi di riutilizzo. PINECOR intende ridurre gli sprechi ed ottimizzare i processi di recupero delle materie seconde evolvendo in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

“Il progetto PINECOR, al termine, ha raggiunto interessanti risultati grazie alle competenze trasversali acquisite in un lungo percorso da uno staff di chimici ed ingegneri del DIEF (Luisa Barbieri, Isabella Lancellotti, Cristina Leonelli, Roberto Giovanardi, Paolo Pozzi, Fernanda Andreola) che hanno coordinato l’attività dell’assegnista del progetto Maria Chiara Canu: il processo messo a punto permette di recuperare selettivamente il rame contenuto nei RAEE ed è ambientalmente sostenibile – ha commentato la Prof.ssa Luisa Barbieri. – Durante il progetto sono state eseguite prove di separazione sui RAEE preventivamente macinati, in modo da destinare al recupero del rame solo quella frazione che contiene metalli”.

“E la frazione vetrosa – ha continuato la Prof.ssa Barbieri – da prove semi-industriali effettuate a tempo di record dalla locale INCO Industria Colori S.p.A. e dall’Umbra FBM Fornaci Briziarelli Marsciano SpA, sembra si possa utilizzare per la colorazione superficiale di tegole per copertura in ambito dei cosiddetti “tetti freddi” come rimedio all’isola di calore urbano.”

Nel corso dell’evento, dopo la presentazione del Centro di coordinamento RAEE, con il suo direttore l’Ing. Fabrizio Longoni, si parlerà di diversi aspetti del progetto PINECOR con: la Prof.ssa Barbieri, l’Ing. Teresa Sessa, project manager di Treee Srl, l’assegnista Ing. Maria Chiara Canu, Giovanna Ferraroli, responsabile commerciale di Tre Effe srl e il suo consulente Dott. Luca de Benedittis, il Prof. Alberto Muscio, responsabile di EELab – Laboratorio per l’Efficienza Energetica di Unimore e Chiara Ferrari, consulente EELab.

Nella parte conclusiva si affronterà il tema de “L’approccio dei Comuni in ambito di edilizia sostenibile” con l’Arch. Gianluigi Roli, responsabile Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto (Mo). A chiudere l’appuntamento sarà il saluto del Dott. Carlo Zaghi, Direttore Divisione III “Vigilanza sulla pianificazione della gestione dei rifiuti e tracciabilità” della Direzione Generale Economia Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.