Nella mattina di sabato 2 marzo, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti presso un bar in Piazzale Marconi a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa da parte del titolare che riferiva di aver subito una rapina.

Sul posto il titolare del bar, ancora notevolmente scosso, indicava l’autore dei fatti ancora presente nelle vicinanze dell’esercizio commerciale. Nello specifico l’esercente riferiva che poco prima un uomo dopo aver consumato una birra all’interno del bar si rifiutava di pagare e, all’invito del gestore di saldare quanto dovuto, mostrava un coltello e un paio di forbici per poi allontanarsi.

A quel punto gli operatori raggiungevano subito il soggetto, un 28enne nigeriano senza fissa dimora con precedenti per resistenza, minaccia, rapina, lesioni personali e violazioni in materia di immigrazione. Condotto in Questura e al termine delle formalità di rito, il 28enne veniva deferito in stato di libertà per il reato di rapina aggravata.