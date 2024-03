La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 17 anni, per i reati di tentato furto aggravato e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Nel corso della notte, intorno alle ore 2.30, la Squadra Volante è intervenuta in zona buon pastore, in quanto era giunta segnalazione alla linea di emergenza 112NUE di un furto in atto all’interno di un esercizio commerciale. Gli agenti hanno intercettato nelle immediate vicinanze del luogo dei fatti il giovane che si era dato alla fuga. Nella sua disponibilità è stata rinvenuta una bomboletta spray al peperoncino, sottoposta a sequestro penale.

Nel corso del sopralluogo, gli agenti hanno riscontrato che la saracinesca era stata effettivamente sollevata e mantenuta in posizione da due cassette di plastica per permettere il passaggio e che all’interno alcuni cassetti di un tavolo da lavoro erano stati rovistati.