Stanno per prendere il via nelle frazioni di Castelfranco Emilia una serie di importanti interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e nuova realizzazione di tratti pedonali, programmati dell’Amministrazione comunale, per un ulteriore sviluppo della mobilità pedonale.

“Nell’ottica di un continuo miglioramento della vivibilità della nostra Città e delle nostre frazioni – commenta il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano – pensiamo che gli interventi da realizzare non possano limitarsi al miglioramento della viabilità veicolare, ma debbano abbracciare anche le aree destinate esclusivamente ai pedoni, in primis per la loro sicurezza, ma anche per rendere più agevoli i piccoli spostamenti dei nostri cittadini e cittadine. Per questo nelle prossime settimane daremo il via ad una serie di opere nelle nostre frazioni, che contribuiranno alla generale opera di riqualificazione del territorio che stiamo portando avanti con successo da tempo”.

A Manzolino è previsto un intervento su via Manzolino Ovest, con la riqualificazione del marciapiede esistente, la realizzazione di nuovi tratti di marciapiede dal canale Fiumazzo fino al civico 10 (l’intervento è previsto in parte a destra e in parte a sinistra della strada) e la realizzazione del tombamento di un tratto del canale per consentire il passaggio tra i marciapiedi in sicurezza e in sede propria. In questo modo, il tratto pedonale andrà dal civico 10 di via Manzolino Ovest fino all’incrocio con via Molino Dolo, per un tratto complessivo di 200 metri (tra riqualificazione e nuova realizzazione).

A Piumazzo si provvederà alla realizzazione di un nuovo marciapiede da via Libertà a via 2 giugno, al completamento del percorso pedonale tra via Medaglie d’Oro e via Delle Grazie, per terminare con un nuovo tratto di marciapiede su via per San Cesario, dalla rotatoria con la Muzza Corona, fino al civico 32.

Si prosegue a Panzano con la riqualificazione e messa in sicurezza di via Bixio, con la realizzazione di un marciapiede da via dell’Amicizia a via Claudia e la riqualificazione dell’area circostante la pesa, che prevede la riorganizzazione del parcheggio, la piantumazione di nuovi alberi e l’installazione di arredi urbani (panchine e cestini).

A chiudere l’ampio ventaglio di interventi programmati saranno quelli destinati alla frazione di Recovato, che prevedono la realizzazione del marciapiede sulla provinciale, dal civico 48 fino a via Spalato, che sarà realizzato sul lato est, per migliorare anche l’accessibilità alla fermata dell’autobus.