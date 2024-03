Sarà l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo l’attesa protagonista del concerto in programma domenica, 10 marzo, per la stagione di classica del Comunale: l’antica e prestigiosa formazione, fondata dalla vedova e dai figli di Mozart, farà a Carpi l’ultima tappa di una brevissima tournée italiana, e sarà diretta dal violoncellista Luigi Piovano, che torna nella nostra città a un anno dalla straordinaria esecuzione con Sir Antonio Pappano.

Il programma prevede il “Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra op. 107” di Dmitri Shostakovich, e la “Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92” di Ludwig van Beethoven. Il maestro Piovano, da oltre vent’anni primo violoncello dell’Orchestra di Santa Cecilia, si esibirà nella duplice veste di direttore ospite e solista.

Sottolinea il Maestro Carlo Guaitoli, Direttore Artistico del Teatro Comunale: « È con grande onore che accogliamo per la prima volta a Carpi questa orchestra, tra le più prestigiose in Europa, con una storia così lunga e importante alle sue spalle. Le sue tournée in Italia sono molto rare e in questa occasione siamo tra i pochi fortunati a poterla ospitare. Direi proprio si tratti di un concerto da non lasciarsi sfuggire. »

Domenica sipario come sempre alle 17. Per informazioni: InCarpi, piazza dei Martiri 64 (Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio), incarpi@comune.carpi.mo.it.it 059649255; https://teatrocomunale.carpidiem.it