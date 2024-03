Al Teatro Dehon di Bologna venerdì 8 marzo ore 21 in occasione della Giornata Internazionale della Donna in scena la Compagnia “Gli amici di Guido” con “Ester e l’invenzione del carnevale” di Marco Tibaldi, spettacolo all’interno della rassegna “Il Sacro a Teatro” a cura di Bruno Nataloni, riservata alle nuove forme dello spettacolo a tema religioso.

Lo spettacolo ricostruisce la vicenda della regina Ester, tratta dall’omonimo libro della Bibbia.

La bella Ester, il pio Mardocheo, il perfido Aman primo sterminatore degli ebrei e il re Assuero sono i protagonisti di una vicenda in cui nulla è come sembra.

Ambientata nella corte persiana, è la vicenda di un perfido intendente, Aman, che invidioso della libertà del giudeo Mardocheo decide di sterminare tutto il suo popolo. Quando tutto sembra volgere al peggio si ha l’inversione delle sorti grazie all’intervento della regina Ester.

La festa che nel mondo ebraico ricorda questa inversione di eventi è la festa di Purim (in ebraico vuol dire “sorti”), il carnevale ebraico in cui tutti sono invitati a travestirsi per ricordare le vicende raccontate nel libro di Ester.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna – www.teatrodehon.it