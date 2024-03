Grande giornata di ciclismo domenica 10 marzo a Nonantola. Ritorna con le categorie Juniores maschili e femminili il “Gran Premio Giacobazzi – Trofeo Città di Nonantola”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Nonantola prenderà il via da Piazza Gramsci alle ore 12,00 con la gara femminile, mentre quella maschile scatterà alle ore 15,00. Il circuito ad anello prevede il passaggio a Redù, Via Limpida, Via Larga e il ritorno a Nonantola.

Gira la Ruota

In occasione della manifestazione ciclistica è in programma “Gira la Ruota”, la pedalata ecologica non competitiva, sul percorso della gara, proposta dalla locale Pro Loco. Partenza da Piazza Gramsci alle ore 10.

Modifiche alla Viabilità

In occasione della competizione ciclistica professionistica Domenica 10 MARZO 2024, sarà SOSPESA la circolazione – su entrambi i sensi di marcia a partire dalle ore 11.00 fino alle ore 19:00 circa sulle seguenti strade:

S.P. 14 (Viale Rimembranze –Maestra di Redù) dall’intersezione con Via Vittorio Veneto-Rimembranze fino a Maestra di Redù compreso Via Limpido fino all’intersezione con la Provinciale Est;

S.P.255 (Via Vittorio Veneto-Provinciale est) poi dall’intersezione Via Limpido fino all’intersezione con Viale Rimembranze S.P.14;

Il tratto di Via V. Veneto compreso tra via Tabacchi e via Montegrappa sarà impedita la sosta dalle ore 19.00 del 10/03/2024 mentre sarà chiuso alla circolazione dalle ore 11:00 del 10/03/2024 fino a conclusione della manifestazione per il montaggio e smontaggio delle strutture.

Sarà disposta anche la chiusura della circolazione, con conseguente divieto di transito, in Piazza Guido Rossa lato prospiciente Viale Rimembranze (zona disco orario), dalle ore 19.00 del giorno 09/03 alle ore 19.00 del giorno 10/03, mentre la sosta in Piazza Gramsci sarà impedita dalle ore 13:00 del 09/03/2024 alle ore 19:00 del 10/03/2024.

Invitiamo la cittadinanza residente nelle suddette vie ad evitare il transito nell’orario interessato ed ove possibile utilizzare percorsi alternativi.

Sarà prevista anche la chiusura del centro storico e l’accesso in entrata ed in uscita all’area ZTL comprensiva di via IV Novembre, anche per i residenti.

Sul posto saranno posizionati i segnali deviazioni e sarà presente personale della Polizia Locale e delle Associazioni di volontariato per fornire le opportune informazioni al fine di ridurre il disagio al minimo.