L’origine dei fatti poco prima delle 12.00 di ieri, 5 marzo, quando una pattuglia dei carabinieri di Correggio notava in via Argine di quel centro un’autovettura la cui targa risultava inserita nella “black list” dei varchi con nota investigativa finalizzata al controllo degli occupanti potenzialmente dediti a reati contro il patrimonio. Gli elementi immediatamente acquisiti inducevano gli operanti a controllare l’auto, il cui conducente tuttavia alla vista dei carabinieri partiva a tutta velocità andando volontariamente e violentemente ad impattare contro l’autovettura di servizio nella parte anteriore, nel tentativo di spostare o trascinare la stessa per ricavarsi un margine sufficiente di manovra per dileguarsi. Nonostante il contraccolpo dato dal forte impatto, i militari riuscivamo a scendere dal mezzo ed a bloccare il conducente dell’autovettura e gli occupanti, quest’ultimi risultati poi estranei alla condotta avuta dal conducente. L’ispezione sul mezzo portava a rinvenire nell’alloggiamento sotto al bracciolo centrale dell’autovettura circa 2000 euro in banconote di vario taglio, la cui provenienza è al vaglio. L’autovettura militari riportava danni per circa 5.000 euro mentre i due carabinieri riportavano lesioni giudicate guaribili in 5 giorni ciascuno.

Alla luce dei fatti, l’uomo veniva arrestato dai carabinieri. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.