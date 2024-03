ROMA (ITALPRESS) – “Sull’Abruzzo siamo fiduciosi, c’è un bel clima rafforzato dal vento della Sardegna. D’Amico lo abbiamo scelto per competenza, non per obbedienza. Ora vediamo i ministri sfilare per Marsilio, fanno promesse. Vorrei capire dove era Marsilio in questi cinque anni, cosa ha fatto per la Roma-Pescara?”. Così la segretaria Pd Elly Schlein, intervenuta a Piazzapulita su La7.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).