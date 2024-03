Il Presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani, assieme ad alcuni membri del Consiglio Generale, ha ricevuto questa mattina presso la sede dell’Associazione il viceministro alle Infrastrutture ed ai Trasporti on. Galeazzo Bignami, accompagnato dall’on. Daniela Dondi e da Stefano Cavedagna, consigliere per le politiche comunitarie presso il medesimo ministero.

L’incontro è stata l’occasione per fare il punto su alcuni temi centrali per la competitività delle imprese ceramiche nazionali, quali i progetti infrastrutturali e trasportistici al servizio del distretto emiliano ed i divieti di transito imposti al Brennero, per le quali l’Italia ha già avviato una incisiva azione di verifica presso la Corte di Giustizia Europea.

Le prossime elezioni europee hanno poi portato ad approfondire le tematiche di maggior sensibilità per il settore, quali le necessarie modifiche al sistema ETS sulle emissioni di anidride carbonica – per evitare penalizzazioni ad imprese di un settore che è leader negli investimenti a livello internazionale – e l’urgenza nel contrastare, con efficaci misure UE, le importazioni di piastrelle in dumping dall’India, che hanno registrato nel 2023 una crescita del 67% su un mercato continentale in generale contrazione.

“La competitività di un settore di eccellenza, quale la ceramica italiana, dipende sempre più dalla disponibilità di adeguate infrastrutture e da politiche europee e nazionali che agevolino gli investimenti anche per la transizione energetica, anziché ostacolarli – ha dichiarato Giovanni Savorani, Presidente di Confindustria Ceramica –. A questo si devono aggiungere anche efficaci misure per contrastare la concorrenza sleale sui mercati internazionali”.