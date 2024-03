Domenica 10 marzo alle ore 16, la Compagnia Corrado Abbati torna sul palco del Teatro Duse di Bologna con ‘Al Cavallino Bianco’ spettacolo che rappresenta “l’anello di congiunzione fra operetta, rivista e commedia musicale”, come sottolinea lo stesso Abbati. La pièce, scritta nel 1929 dal compositore austriaco Ralph Benatzky, è stata concepita “con inusuale modernità per un pubblico cosmopolita, preso dalla voglia di viaggiare, la stessa che è ritornata anche oggi” continua il regista, che aggiunge “questa produzione nasce proprio da questa premessa: sarà una vacanza vivace, scoppiettante, divertente e colorata, in un luogo idilliaco dove il buonumore regna sovrano. Si apre il sipario e ci sono le montagne per lo jodel, il lago per i tuffi e l’azzurro del cielo”.

“Abbiamo scelto mondi visivi ora ironici, a volte sorprendenti o bizzarri, che suggeriscono le immagini di un rifugio – prosegue Abbati – una bolla d’illusione che si fa realtà così come gli spettatori si aspettano da una moderna produzione del Cavallino”. Dialoghi arguti, musiche immortali e giochi coreografici sostenuti da ritmo veloce tipico dei lavori della compagnia reggiana arricchiscono uno spettacolo che conquista il pubblico di tutte le età.

