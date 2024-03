Us Reggiolo asd, Kyoto Center aps asd e Volontari MasterDay, lo scorso anno hanno deciso di effettuare raccolte fondi per aiutare le popolazioni della Romagna colpite da una gravissima alluvione.

Però invece di un intervento immediato, come tanti hanno giustamente effettuato, le 3 realtà reggiane hanno deciso di intervenire verso la fine, quando purtroppo rimane sempre qualche caso che non riesce a trovare il sostegno per ritornare alla normalità della vita precedente

Così grazie alla segnalazione del Tenente Schillaci, Comandante di Compagnia e poi tramite il Colonnello dei Carabinieri Dott. Sighinolfi Samuele (di origini luzzaresi), comandante dei territori di Forlì e Cesena, è arrivata la segnalazione di una famiglia in forte difficoltà, dopo quasi 10 mesi dall’evento .

Il papà in cassa integrazione, la mamma senza lavoro, un figlio che ha perso l’attività, altro figlio studente e una casa acquistata nel 2022 con mutuo, e a tutt’oggi non abitabile per una grossa frana sviluppatasi nel Comune di Modigliana.

Un totale donato di 5.000 euro che permetterà alla famiglia di effettuare parte dei lavori per poter rientrare al più presto in casa, senza ricorrere ad altre gravose risorse esterne, vista la difficoltà lavorativa presente.

Non è la prima volta che queste realtà sportive reggiane si distinguono per questi interventi e confidiamo che tali iniziative siano da stimolo anche per altri, un aiuto può far tornare alla normalità di vita chi per pura sfortuna l’ha persa.