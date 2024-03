Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato e adottato con una delibera il manuale “Linee guida per progetti inclusivi di genere a Bologna”, uno dei prodotti più rilevanti del progetto “Gender gap reduction in urban projects” finanziato dalla BEI (Banca Europea per gli Investimenti) e attuato con l’assistenza tecnica del Consorzio formato da OCA Global, Istituto per la Ricerca Sociale, e Fondazione Giacomo Brodolini.

Il manuale, frutto della collaborazione tra vari settori del Comune, ha l’obiettivo di promuovere una prospettiva di uguaglianza di genere in tutte le politiche dell’Amministrazione e in particolar modo l’applicazione del punto di vista di genere alla pianificazione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture urbane, degli spazi pubblici e del più generale funzionamento della città.

La pianificazione urbana infatti non è neutrale rispetto al genere e spesso le città, le loro infrastrutture e i loro spazi sono progettate per soddisfare un cittadino standard, maschio, bianco e di classe media, e non tengono conto delle esigenze, dei bisogni e del diverso utilizzo dello spazio e del tempo, nell’accesso ai servizi e alle infrastrutture da parte delle donne.

Il manuale si presenta come uno strumento operativo che, attraverso una checklist suddivisa in 4 gruppi di indicatori per la qualità urbana con prospettiva di genere (Prossimità, Diversità, Sicurezza-Comfort, Autonomia e Accessibilità) guiderà il lavoro dei tecnici comunali nei progetti di realizzazione di edifici pubblici e di infrastrutture urbane (analisi del contesto, progettazione, monitoraggio e valutazione, attuazione) e, in particolare, per fornire supporto all’applicazione dei criteri di genere in un ambito generale di riferimento (sviluppo e rigenerazione urbana) e in tre ambiti specifici di progettazione: spazio pubblico (strade, parchi e piazze); mobilità sostenibile (la rete ciclabile); edifici scolastici.

Il progetto Gender gap reduction in urban projects in Bologna e, in particolare i due prodotti del progetto, le Linee guida per progetti inclusivi di genere a Bologna e le Mappe di Genere ha vinto il premio HR Mission 2023 promosso dalla Fondazione dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale AIDP, che si occupa di sostenibilità e lavoro, nella categoria relativa alla riduzione del gender gap. Il riconoscimento è stato attribuito per la capacità di migliorare l’organizzazione del lavoro con un progetto innovativo.

A questa pagina è possibile leggere alcune informazioni sul Progetto Gender gap reduction in urban projects in Bologna e scaricare il manuale Linee guida per progetti inclusivi di genere a Bologna e le Mappe di Genere.