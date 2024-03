All’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola alle ore 16:30 si alza per l’ultima volta il sipario su Sciroppo di Teatro ‘24. In scena Piccoli principi e principesse della Compagnia Stilema di e con Silvano Antonelli. Liberamente ispirato al notissimo libro di Antoine De Saint-Exupéry lo spettacolo vuole mettere al centro il rapporto tra adulto e bambino. Un aviatore, un aeroplanino di carta e un viaggio attraverso tanti pianeti e i tanti bambini che li abitano alla ricerca di altrettante avventure, da quelle leggere di quando si è bambini, a quelle sempre più faticose di quando si diventa grandi.

Mentre alle ore 16:30 allo Storchi di Modena è di scena Le avventure di pesce Gaetano, penultimo titolo della rassegna in città, una produzione Giallo Mare Minimal Teatro. Un artista multimediale muove i personaggi realizzati in digitale e li fa interagire con l’attrice e una sand artist che scolpisce, modella, disegna con la sabbia con straordinaria abilità creando ambienti e situazioni che tramite una video camera vengono proiettate in diretta.

