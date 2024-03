Al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano alle ore 16 è di scena il penultimo titolo della rassegna: Ferdinando il toro, i Fiori e il Calabrone di Danilo Conti e Antonella Piroli, una produzione Accademia Perduta Romagna Teatri. Ispirato alla favola del toro Ferdinando dello scrittore americano Munro Leaf, pubblicata per la prima volta nel 1936, lo spettacolo narra del giovane toro che preferisce il profumo di un fiore alla violenza della corrida raccontata con pupazzi e oggetti da uno strampalato animatore.

Prenotazioni via e-mail e telefoniche: le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo info@cinemateatroboiardo.com oppure telefonando al numero 0522 854355 – Per info: www.cinemateatroboiardo.com – www.ater.emr.it

Mentre alle ore 16 al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia è di scena il secondo e ultimo spettacolo della rassegna: Il giro del mondo in 80 giorni della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani. Ispirato al celebre romando di Jules Verne, lo spettacolo narra una grande favola moderna: Phileas Fogg e Passepartout accompagnano grandi e piccini in un viaggio attorno alla terra in soli 80 giorni, utilizzando ogni mezzo di trasporto, antico e moderno. Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali e musicali.

Info e prenotazioni telefoniche: lunedì dalle 9.00 alle 13.00 al 0522/458854 – Centralino: 0522/458811 – Domenica 10 marzo apertura 1 h prima dello spettacolo